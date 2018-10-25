Директора Центра патриотического воспитания задержали в Москве

Главное Следственное управление Следственного комитета России по Москве провело задержание директора государственного Центра патриотического воспитания и шкoльнoгo cпopтa Андрея Шашкова, сообщил источник в правоохранительных органах, пишут «Известия».

По словам источника, Шашков подозревается в хищении бюджетных средств. По материалам ранее проведенной прокурорской проверки было принято решение о возбуждении дела.

В самом учреждении также прошли обыски.