Трамп не поверил Саудовской Аравии в деле об убийстве Хашукджи

Президент США Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен объяснениями Саудовской Аравии об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, передает Reuters.

При этом он уточнил, что не хочет терять инвестиции в американскую экономику из этой страны.

«Я не удовлетворен тем, что слышал… Но я не хочу терять все эти инвестиции, сделанные в нашу страну», — сказал Трамп.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон хочет «знать всю подноготную» в связи с убийством саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.