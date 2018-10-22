США хотят знать «всю подноготную» убийства Хашукджи

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон хочет «знать всю подноготную» в связи с убийством саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, президент сказал и неоднократно высказывался по этому вопросу. Он требует от кронпринца правду. Мы хотим знать правду, а не, так сказать, разговоры. Почему он умер, во-первых, нам надо знать. Кто его убил? Мы хотим знать всю подноготную этого процесса», — заявил он.

Ранее бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.