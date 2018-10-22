Россияне назвали самых авторитетных журналистов

Россияне назвали журналистов, которых считают наиболее авторитетными. Результаты содержатся в исследовании, проведенном группой ЦИРКОН по заказу фонда «Медиастандарт», сообщает Комитет гражданских инициатив (КГИ).

Респондентов спросили, кого они считают наиболее влиятельным журналистом в различных типах медиа: телевидение, интернет, радио и пресса. Как отмечается, 51% опрошенных затруднились с ответом на вопрос.

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Остальные назвали наиболее авторитетным теле- и радиожурналистом Владимира Соловьева, который ведет передачи на «Россия-1» и «Вести ФМ» (11,1% опрошенных). В интернет-журналистике первенство взял Юрий Дудь, бывший главред Sports.ru и ведущий канала «вДудь» на YouTube (0,7%). В печатной журналистике наиболее узнаваемым стал Дмитрий Быков.

КГИ отмечает, что узнаваемость журналистов за пределами ТВ невысокая, поэтому опрошенных граждане называли в основном телеведущих. Кроме Соловьева респонденты вспоминали Андрея Малахова и Владимира Познера.

В результатах исследования также говорится об отношении россиян к журналистам.

Опрос проводился летом 2018 года среди 1604 респондентов.