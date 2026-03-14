Зеленский сделал заявление о победе Украины

Зеленский заявил, что делает все возможное для победы Украины в конфликте с РФ
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все возможное для победы его страны в конфликте с Россией. Об этом сообщает «Инсайдер UA» в Telegram-канале.

По его словам, тот факт, что украинские военные удерживают линию фронта, — «уже победа». Политик добавил, что защита независимости Украины уже является победой государства.

Зеленский также выразил уверенность в том, что его дети и внуки будут помнить его и не испытывать стыд за его действия. По его словам, для украинцев в текущей ситуации выжить и сохранить независимость уже будет победой.

В конце февраля Зеленский в интервью норвежскому телеканалу NRK заявил, что не думает о том, как победить в конфликте с Россией. Политик также признавался, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается усталость, а также низкий боевой дух.

Тем временем руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов выразил уверенность в достижении мирного урегулирования конфликта посредством переговоров.

Ранее в МИД России оценили возможность примирения российского и украинского народов.

 
