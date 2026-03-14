Трамп предложил американскому блогеру устроить бой с Хабибом Нурмагомедовым

Антон Денисов/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп в интервью для YouTube-канала блогера Джейка Пола предложил тому провести бой с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.

«Как насчет Хабиба? Мне кажется, он просто великолепен», — предложил Трамп.

В декабре 2025 года Пол проиграл нокаутом бывшему чемпиону мира Энтони Джошуа, сломав челюсть в двух местах.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. В январе 2026 года Макгрегор вызвал Хабиба на бой.

