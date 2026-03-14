ФСБ задержала сбежавшего от армии иностранца за призывы к терроризму

ФСБ: под Тамбовом задержан иностранец, бежавший от армии, за призывы к терактам
В Тамбовской области задержали иностранного гражданина, который приехал в Россию, чтобы уклониться от срочной службы в своей стране. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ России.

В ФСБ уточнили, что мужчина прибыл в Россию, чтобы избежать службы в армии своего государства. По данным ведомства, проживая в Тамбовской области, он через мессенджер Telegram призывал к насильственным действиям против представителей органов государственной власти и управления. При этом на родине он был объявлен в розыск.

Также установлено, что иностранец неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства России.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета. Ленинский районный суд Тамбова избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого суд в Хабаровске приговорил 54-летнюю местную жительницу к 17 годам лишения свободы, признав ее виновной в сотрудничестве с украинской разведкой. Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, женщина в обмен на возможность выехать за границу срывала брошюры с призывами к службе в Вооруженных силах РФ. Часть листовок она сфотографировала и отправила снимки кураторам, остальные рекламные материалы хранила у себя дома. Осужденная сорвала как минимум 14 брошюр, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее двух россиян заподозрили в передаче Украине данных о военных объектах в РФ.

 
