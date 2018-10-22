В Израиле арестован губернатор Восточного Иерусалима
Израильские власти арестовали двух палестинских чиновников, подозреваемых в похищении палестинца из Иерусалима. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, правоохранители задержали и поместили под стражу губернатора Восточного Иерусалима Аднана Гейта и главу палестинской разведки в Иерусалиме Джихада Факиха. Подчеркивается, что должность губернатора, которую занимает Гейт, имеет лишь формальный характер.
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Оба задержанных отрицают свою вину в похищении человека.
Палестинские власти назвали арест Гейта и Факиха похищением и призвали отпустить их на свободу.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали при стрельбе на Западном берегу реки Иордан.