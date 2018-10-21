Глава Северной Осетии прибыл на место пожара на заводе во Владикавказе

К пожару на заводе «Электроцинк» во Владикавказе прибыл глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

«В 4 часа утра выехал на завод «Электроцинк», где произошло возгорание в электролитном цехе. Сейчас основная задача — полностью потушить пожар», — написал Битаров в своем инстаграме.

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Он также подчеркнул, что дал поручение всем ответственным структурам своевременно информировать население о текущей ситуации.

Ранее сообщалось, что крупнейший завод Северной Осетии частично обрушился из-за пожара.