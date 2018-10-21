В КНР горный удар заблокировал более 20 шахтеров

На одной из угольных шахт в китайской восточной провинции Шаньдун из-за горного удара заблокированы по меньшей мере 22 шахтера. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства по управлению чрезвычайными ситуациями в КНР.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу, 20 октября, на шахте компании «Лунюнь» в уезде Юньчэн округа Хэцзэ провинции Шаньдун.

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По данным министерства, на момент обвала в шахте находились 334 горняка. 312 успели выбраться на поверхность, однако 22 человека остались в шахте.

В данный момент ведется спасательная операция.

Ранее сообщалось, что на шахте в китайском городе Шуанъяшань произошел взрыв.