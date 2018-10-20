В ЕС призвали всесторонне расследовать убийство Хашукджи

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила о необходимости провести всестороннее расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, передает РИА «Новости».

По ее словам, «обстоятельства смерти Джамаля Хашукджи вызывают глубокую тревогу».

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«Европейский союз, как и его партнеры, настаивает на необходимости продолжения тщательного, заслуживающего доверия и транспарентного расследования, внесения надлежащей ясности в обстоятельства убийства и привлечения к полной ответственности всех виновных», — говорится в заявлении Могерини.

Могерини также выразила соболезнования близким Хашукджи.

Ранее министерство иностранных дел Великобритании сообщило о том, что британское руководство рассматривает дальнейшие шаги в связи с подтверждением гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.