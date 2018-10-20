Стало известно, где керченский стрелок взял деньги на оружие

Подозреваемый в стрельбе в колледже Керчи Владислав Росляков купил оружие и боеприпасы на украденные у родственников деньги. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Бабушка подозреваемого Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, отложенные пенсионеркой на похороны.

Ранее представитель центра прохождения обучения безопасному обращению с оружием в Симферополе сообщил о том, что подозреваемый в массовом убийстве в политехническом колледже в Керчи Владислав Росляков вел себя спокойно и хорошо сдал практический экзамен.