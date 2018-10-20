Госпитализирован еще один студент после стрельбы в Керчи

Министерство здравоохранения Крыма сообщило о том, что за оказанием медицинской помощи обратился еще один студент политехнического колледжа в Керчи, где произошла стрельба и взрыв, передает РИА «Новости».

«Еще один пострадавший обратился за помощью. Он находится в Республиканской детской клинической больнице. Ему оказывается вся необходимая помощь», — сказали в министерстве.

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Сообщается, что в РДКБ в данный момент находятся девять пострадавших.

Ранее стало известно, как стрелка из колледжа в Керчи обучали обращаться с оружием.