Госпитализирован еще один студент после стрельбы в Керчи
Министерство здравоохранения Крыма сообщило о том, что за оказанием медицинской помощи обратился еще один студент политехнического колледжа в Керчи, где произошла стрельба и взрыв, передает РИА «Новости».
«Еще один пострадавший обратился за помощью. Он находится в Республиканской детской клинической больнице. Ему оказывается вся необходимая помощь», — сказали в министерстве.
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Сообщается, что в РДКБ в данный момент находятся девять пострадавших.
Ранее стало известно, как стрелка из колледжа в Керчи обучали обращаться с оружием.