«Негатива нет»: Коростелев о давлении со стороны иностранных спортсменов

Коростелев сообщил, что негатива со стороны иностранных спортсменов в Европе нет

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал об отсутствии негативного давления при подготовке к первому этапу «Тур де Ски», который пройдет в Италии. Его слова передает «Матч ТВ».

Никакого давления со стороны спортсменов я не наблюдаю, все больше и больше ребят, с кем пересекался, общался, пока что никакого негатива нет, и я думаю, что его не будет, — рассказал Коростелев.

Нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Этап Кубка мира, на котором они смогли выступить, прошел в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Коростелев рассказал о подготовке к «Тур де Ски» на трассах в Италии.