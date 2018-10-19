Более 20 тысяч человек пришли проститься с жертвами трагедии в Керчи
Более 20 тысяч человек пришли проститься с погибшими при массовом убийстве в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию Керчи.
Церемония прощания проходит на площади Ленина в Керчи.
«Когда планировали церемонию, рассчитывали на 20 тысяч человек. Думаю, пришло гораздо больше», — сообщили в мэрии.
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Представитель Росгвардии отметил, что точной информации о количестве людей в ведомстве пока назвать не могут.
17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый — 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.