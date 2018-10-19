В школе ЯНАО отменили уроки из-за пожара в кабинете химии

В Ямало-Ненецком автономном округе в школе №3 города Лабытнанги произошло возгорание в кабинете химии. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

Отмечается, что о возгорании оповестила противопожарная сигнализация. В семь утра (5.04 мск) данная информация поступила в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

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«В 7.34 (5.34 мск) возгорание было уже локализовано, последствия возгорания полностью ликвидированы», — отмечается на сайте.

Представители администрации также рассказали, что в результате возгорания в кабинете химии было повреждено 0,5 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.

Из-за пожара принято решение отменить уроки в первую и вторую смены.

Ранее сообщалось, что в Дагестане загорелась школа.