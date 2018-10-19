Аэропорт Якутска эвакуировали из-за дымовой шашки

Из аэропорта Якутска из-за обнаруженной в мусорном баке в терминале дымовой шашки эвакуировали 400 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МЧС России по Якутии.

По имеющимся данным, в терминале в мусорном баке была обнаружена дымовая шашка. На месте организовали работу кинологов, службы авиабезопасности аэропорта и спецслужб, все помещения аэропорта проверялись.

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«Спецслужбами в здании аэровокзала ничего не обнаружено», — подчеркнули в МЧС.

Как отмечается, в 9.25 (3.25 мск) аэропорт «Якутск» заработал в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Якутске самолет укатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По данному факту СК России возбудил дело.