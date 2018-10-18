СМИ: родителей керченского стрелка оштрафуют на 500 рублей

Родителей Владислава Рослякова, подозреваемого в организации взрыва и стрельбы в Керченском педагогическом колледже, оштрафуют на 500 руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Собеседник издания рассказал, что полиция уже оформила протокол об административном правонарушении за «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Как сообщается, протокол будет вручен после похорон.

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Ранее сообщалось, что Рослякову назначили посмертную психиатрическую экспертизу.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже колледже произошли взрыв и стрельба. Погиб 21 человек, более 40 пострадали. Подозреваемый Владислав Росляков покончил с собой.