В Керчи несколько студентов пытались отвлечь стрелка на себя

Во время нападения в керченском колледже несколько студентов пытались отвлечь внимание стрелка на себя, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал преподаватель колледжа Владислав Мирошников.

По его словам, студенты хотели дать возможность спастись остальным.

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Он также рассказал, что в колледже довольно слабая система безопасности, в частности, «металлоискатель стоит для галочки».

Ранее сообщалось, что подготовка списков пострадавших затянулась из-за их тяжелого состояния, поскольку с ними нельзя общаться.