Москвич получил 3 года колонии за продажу на Украину запчастей для истребителей

В Москве суд приговорил местного жителя к трем годам колонии за попытку продать на Украину запчасти для истребителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В ведомстве уточнили, что москвича задержали с поличным при попытке передачи запчастей к боевым самолетам МиГ-29 и Су-27 курьеру с целью их переправки на территорию Украины.

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Мужчина был осужден по статье «Приготовление и покушение на контрабанду материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иной военной техники».

Ранее житель Хабаровска получил два года колонии за махинации с обезьянами и енотами.