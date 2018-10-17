Аксенов: следствие выясняет наличие сообщников у стрелка из Керчи

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что следствие выясняет, были ли сообщники у молодого человека, который совершил массовое убийство в политехническом колледже в Керчи, передает РИА «Новости».

«Преступник был на месте один, учащийся этого техникума, 4 курс, что его толкнуло, мы разбираемся. Были ли у него сообщники, выясняет следствие», — сказал Аксенов.

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Он также подчеркнул, что на преступнике не было маски в момент преступления.

Ранее сообщалось, что после стрельбы в Керчи не удалось опознать десять пострадавших.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.