Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией в политехническом колледже в Керчи. Об этом на своей странице в твиттере написал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Он отметил, что в Германии потрясены сообщениями о нападении на студентов в Крыму.

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«Канцлер Меркель скорбит по многим молодым людям, лишенным жизни. Мы сочувствуем семьям погибших и всем раненым», — написал Зайберт.

Инцидент произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. Первоначально сообщалось о взрыве неустановленного взрывного устройства, затем следователи уточнили, что погибшие скончались от огнестрельных ранений.

Ранее в Центре медицины катастроф рассказали об увеличении числа жертв трагедии в Керчи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.