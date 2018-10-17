Полиция вошла в резиденцию генконсула Саудовской Аравии для обыска

Турецкие полицейские вошли в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле для обыска в рамках расследования дела исчезнувшего оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, передает турецкий телеканал NTV.

По имеющимся данным, у полиции с собой имеется необходимое для обыска оборудование. Как отмечается, что ранее в резиденцию вошли представители Саудовской Аравии.

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Ранее сообщалось, что турецкие следователи прибыли в саудовское консульство после исчезновения журналиста.

Также стало известно, что Саудовская Аравия готовит отчет о смерти Хашукджи в ходе допроса в посольстве.