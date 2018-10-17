После взрыва в колледже в Керчи госпитализированы 20 человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/511/12024511/76876-pic905-895x505-4516.jpg">

После взрыва в политехническом колледже в Керчи госпитализированы 20 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Ранее стало известно, что по предварительным данным, в результате происшествия погибли 10 человек. Также, по словам представителя экстренных служб, из Симферополя в Керчь вылетел вертолет медицины катастроф.

Реклама

«Двадцать человек уже госпитализированы в Первую городскую больницу Керчи. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Керчь вылетел глава Крыма Сергей Аксенов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.