В РПЦ рассказали о судьбе Благодатного огня после церковного раскола

Разрыв отношений РЦП с Константинопольским патриархатом не приведет к сложностям с принесением Благодатного огня из Иерусалима в Россию на Пасху. Об этом заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, передает ТАСС.

Волков объяснил, что принесение святынь осуществляется по договоренности двух Церквей или их отдельных епархий.

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«Благодатный огонь приносится из Иерусалима, от Патриарха Иерусалимского. И здесь нет никаких связей с ситуацией, сложившейся между Московским и Константинопольским патриархатами», — отметил он.

В то же время, добавил Волков, в свете последних событий в православии о схожих договоренностях с Константинопольским патриархатом вряд ли может идти речь.