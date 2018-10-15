В Казани произошел взрыв в офисном центре

В результате взрыва в одном из офисных центров в Казани пострадали два человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по Татарстану.

По предварительной информации, взрыв произошел, когда один из работников офисного центра попытался открыть полученную им посылку.

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«Около 9.00 мск в дежурную часть УМВД России по Казани поступило сообщение о взрыве в офисном центре на улице Поперечно-Ноксинская. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа, а также заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан — начальник полиции Рафаиль Гильманов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на пороховом заводе в Перми погибли два человека.