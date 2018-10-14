Синоптики объявили 14 октября самым теплым за последние 70 лет

Специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец проинформировал, что температура 14 октября установила новый рекорд. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Тишковца, в 14.00 воздух в столичном регионе прогрелся до +17,5°С. Данный показатель стал самым высоким с 1948 года.

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«Покров в Москве стал самым теплым за последние 70 лет», — заявил Тишковец.

Ранее сообщалось, в Москве в воскресенье, 14 октября, ожидается до +16°С.По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве будет составлять от +14 до +16°С. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5 - 10 м/c.