Полиция возбудила дело по факту поджога храма в Москве

Полиция возбудила уголовное дело после поджога деревянного храма в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и расположенной рядом воскресной школы в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы. Об этом сообщает ГУ МВД по столице.

«По результатам проверки по факту возгорания деревянного храма на востоке Москвы полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, установление лица, его совершившего», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что неизвестный проник на территорию храма в Ухтомке, где совершил поджог самого храма и расположенной рядом воскресной школы.