Стала известна причина затопления теплохода в Черном море

По словам представителя Росморречфлота, теплоход под флагом Панамы мог затонуть в Черном море из-за смещения груза металлолома и последующего увеличения крена, передает РИА «Новости».

«О причинах затопление говорить пока сложно, но так как теплоход перевозил металлолом, то, предварительно, к ЧП могло привести внештатное смещение груза», — сказал представитель Росморречфлота.

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По его словам, все члены экипажа судна, направлявшегося из Азова были эвакуированы, риска их жизни и здоровью нет.

Ранее сообщалось, что теплоход под флагом Панамы с грузом металлолома на борту затонул в Черном море.