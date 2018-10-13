В США легкий самолет упал на автомобиль

В городе Мидленд, штат Техас, США, малогабаритный самолет упал на автомобиль, припаркованный возле офисного центра, передает местный телеканал News West 9.

Сообщается, что на борту самолета в момент падения находились два человека, оба получили незначительные ушибы и ссадины. В автомобиле в момент падения на него воздушного судна никого не было.

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Как отмечается, самолет упал вскоре после взлета с находящегося рядом авиапарка. Падение помог смягчить парашют.

Одному из очевидцев инцидента удалось запечатлеть момент падения самолета.

Ранее сообщалось, что в США на шоссе упал самолет 40-х годов.