«После победы над ЦСКА поцеловал каждого в раздевалке»: Тюкавин о подходе Гусева в «Динамо»

Тюкавин: после победы над ЦСКА Гусев в раздевалке поцеловал каждого футболиста

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин назвал уникальную черту в подходе главного тренера команды Ролана Гусева к футболистам. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Любовь ко всем футболистам. Например, после победы над ЦСКА он в раздевалке подошел и каждого футболиста поцеловал», — сказал Тюкавин.

«Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 4:1 в матче 20 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 8 марта. Тюкавин по ходу игры отметился голевой передачей.

Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» в ноябре прошлого года после ухода с поста Валерия Карпина. В декабре тренер полноценно возглавил команду.

После 21 тура чемпионата России бело-голубые с 30 набранными очками занимают седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 16 баллов. В следующем матче в РПЛ динамовцы сыграют с «Зенитом» 22 марта.

В ближайшей встрече «Динамо» предстоит сыграть со «Спартаком» во втором матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет в среду, 18 марта. В первой встрече команда под руководством Гусева одержала победу со счетом 5:2.



Ранее «Динамо» обыграло «Ростов», одержав четвертую победу подряд.