Российские истребители проинспектировали небо над Японским морем

Самолеты МиГ-31и с ракетами «Кинжал» выполнили плановый полет над Японским морем

Российские самолеты-истребители МиГ-31и с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщает пресс-служба министерство обороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что полеты самолетов Воздушно-космических сил России были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Информации о продолжительности полета не приводится.

В феврале российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря. Продолжительность полета составила более 14 часов.

В январе бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. В Минобороны отметили, что воздушные суда сопровождали российские истребители Су-35с и Су-30см.

