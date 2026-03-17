Врач рассказал, на какие заболевания может указывать слюна на подушке

Вытекание слюны на подушку во время сна может быть связано не только с положением тела, но и с рядом заболеваний, таких как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и амиотрофический склероз. Об этом заявил врач Лэндон Дуйка из Клиники Кливленда, слова которого приводит издание Infobae.

По словам медика, самой распространенной причиной ночного слюнотечения является поза во время сна. Когда человек спит на боку или на животе, слюне легче вытекать изо рта под действием силы тяжести. Однако иногда этот симптом может указывать на проблемы со здоровьем.

В частности, усиленное слюноотделение может возникать при инфекциях и аллергии. Простуда, фарингит, тонзиллит и синусит вызывают воспаление тканей и затрудняют носовое дыхание, из-за чего человек начинает дышать через рот. Это, в свою очередь, способствует вытеканию слюны во время сна. К усилению слюноотделения также могут приводить некоторые инфекции дыхательных путей, включая мононуклеоз.

Еще одной возможной причиной является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. При этой патологии желудочная кислота раздражает пищевод, и организм вырабатывает больше слюны, чтобы частично нейтрализовать кислоту. Избыток жидкости может накапливаться и вытекать во время сна.

«Кроме того, слюнотечение иногда связано с неврологическими заболеваниями. Такие состояния, как болезнь Паркинсона, церебральный паралич или боковой амиотрофический склероз, могут нарушать способность глотать, что приводит к накоплению слюны во рту», — предупреждает врач.

На появление этого симптома могут влиять и стоматологические проблемы. Скрежет зубами во сне, известный как бруксизм, а также нарушения прикуса затрудняют полное закрытие рта, из-за чего слюне легче вытекать. Врачи также отмечают, что усиленное слюноотделение может быть побочным эффектом некоторых лекарств, в том числе отдельных антибиотиков.

Дуйка подчеркнул, что в большинстве случаев ночное слюнотечение не представляет серьезной угрозы и носит временный характер. Однако если оно возникает внезапно, становится постоянным или сопровождается другими симптомами, специалист рекомендует обратиться к врачу.

