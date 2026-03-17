ВС России поразили объекты энергетики Украины

Российские военные поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, ВС России нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149-ти районах.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что удары были нанесены с помощью беспилотников, ракетных войск и артиллерии в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам России.

До этого в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 17 марта сбили 206 украинских беспилотников над Россией.

Больше всего дронов российские военные сбили над Брянской областью — 62, 43 — над Московским регионом, в том числе 40 БПЛА, летевших на Москву. Также 28 беспилотников уничтожили над Краснодарским краем, 18 — над Крымом, 12 — над Смоленской областью. Еще 12 украинских беспилотников нейтрализовали над акваторией Азовского моря.

