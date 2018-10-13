Самолет с неисправным шасси аварийно сел в Уфе

Самолет с неисправной системой шасси, следовавший рейсом Анталия-Уфа, совершил аварийную посадку в аэропорту города Уфа, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС по Башкортостану.

Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет, пилотам удалось благополучно посадить судно с неисправной гидравлической системой шасси.

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«Посадка прошла согласно расписанию, в штатном режиме. Пострадавших нет», — сообщил представитель экстренных служб региона.

По словам представителя уфимского аэропорта Татьяны Ризван, посадка была аварийной. После приземления самолет был отбуксирован на место стоянки.

Отмечается, что на борту воздушного судна находились 277 человек.

Ранее сообщалось, что при посадке в Якустке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.