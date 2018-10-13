В перестрелке с боевиками в Дагестане ранен полицейский

В селе Эндирей Хасавюртовского района произошла перестрелка с боевиками, в результате которой получил ранения полицейский, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Источник подчеркнул, что в Хасавюртовском районе республики уже более полугода действует режим контртеррористической операции (КТО).

Реклама

«Произошел боеконтакт в селении Эндирей. Произошла перестрелка при адресной проверке одного из домов. В результате один полицейский получил ранение», — сообщил источник.

Точное количество нападавших боевиков в настоящий момент уточняется.

Ранее сообщалось, что в августе также в Хасавюртском районе Дагестана произошла перестрелка с полицейскими.