Экзарх Даниил сообщил, когда объявят решение по автокефалии УПЦ

Экзарх Вселенского патриарха, архиепископ Даниил из Соединенных Штатов заявил, что официальное заявление по поводу предоставления автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) будет сделано до конца дня, передает УНН.

По словам экзарха, подготовленный украинской стороной доклад по указанному вопросу был принят положительно.

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«Так что думаю, что будет что-то положительное. Будет еще продолжение доклада и обсуждение», — сказал он.

Архиепископ Даниил добавил, что о результатах обсуждения сообщат через несколько часов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не одобряют действия, ведущие к расколу в православном мире.