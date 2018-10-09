Глава РПЦ заявил о притязаниях патриарха Варфоломея «на вселенскую власть»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей притязает на «вселенскую власть», сообщает РИА «Новости».

По словам патриарха Кирилла, такая власть несвойственна православному архиерею.

«Сегодня, когда константинопольский патриарх притязает на несвойственную православному архиерею вселенскую власть, мы выступаем на стороне правды, на стороне православия», — заявил он.

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Он призвал молиться о том, чтобы разделение с Константинопольским патриархатом, на которое РПЦ пошла из-за его неправомерных действий на Украине, «не стало разделением на века».

Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что планирует в ближайшее время предоставит автокефалию Украине.