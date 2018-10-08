После массовой драки в омской колонии возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовой драки в исправительной колонии № 6. Об этом сообщается на сайте СК по Омской области.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). По версии следствия, группа осужденных «причинила телесные повреждения другим осужденным».

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По данным местных СМИ, территория колонии продолжает быть оцеплена, полиция перекрыла движение по улице 3-й Разъезд.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку в омской колонии после массовой драки.