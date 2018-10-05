Нобелевскую премию миру получили хирург и правозащитница

Нобелевскую премию мира в 2018 году получили конголезский хирург Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад. Об этом сообщается в твиттере Нобелевского комитета.

Как отмечается, они получили награду за свои усилия, направленные на прекращение использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попал в число наиболее вероятных кандидатов на получение Нобелевской премии мира.