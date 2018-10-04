СК рассказал о новых обвинениях по делу о пожаре в «Зимней вишне»

В ходе визита председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Кемерово для контроля за ходом расследования уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», ему был зачитан отчет следственной группы о проделанной работе по этому делу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ходе продолжающегося расследования выявлен ряд новых эпизодов противоправной деятельности обвиняемых. В частности, (руководителю госстройнадзора Кемеровской области) Танзилие Комковой дополнительно инкриминировано получение взятки в особо крупном размере», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что предположительная сумма взятки превышает 1,5 млн рублей.

Также следствие установило, что экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому району Григорий Терентьев «обманным путем похитил выплаченную работодателем денежную компенсацию, которая в действительности ему не полагалась».

Ранее сообщалось, что в деле о пожаре в «Зимней вишне» появился еще один фигурант.