По делу об отправке яда Трампу задержан мужчина

В Логане, американский штат Юта, задержан мужчина по делу об отправке рицина президенту США Дональду Трампу и в Пентагон. Об этом сообщает The Salt Lake Tribune.

В местной полиции подтвердили задержание мужчины, однако в ФБР отказались предоставить детали.

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«Можем подтвердить, что ФБР и правоохранительные органы проводят операцию. К настоящему моменту это все, что мы можем сообщить» — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что угрозы общественности нет.

Ранее сообщалось, что в отправке посылок с ядом рицином заподозрили бывшего служащего ВМС США.