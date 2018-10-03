В МЧС рассказали о погибших при крушении вертолета в Костромской области

В результате крушения вертолета в Костромской области погибли три человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.

В ведомстве сообщили, что личности погибших и принадлежность судна в настоящее время устанавливаются.

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«Обломки вертолета обнаружены возле деревни Вонышево, воздушное судно обгорело», — сказал представитель МЧС.

Он также добавил, что определить марку и принадлежность воздушного судна пока не удается.

Ранее сообщалось, что в Костромской области упал вертолет. Как отмечалось, очевидцы сообщили о крушении вертолета в МЧС в 18.40 по местному времени (совпадает с мск).