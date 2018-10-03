В Костромской области упал вертолет

В Костромской области около деревни Вонышево упал вертолет. Об этом сообщает официальный сайт главка МЧС России по региону.

По данным пресс-службы, информация о падении спасателям поступила от местных жителей, которые стали свидетелями инцидента.

Как отмечается, сообщение о крушении вертолета в МЧС поступило в 18.40 по местному времени (совпадает с мск).

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«На место происшествия выехали подразделения Солигаличского пожарно-спасательного гарнизона Костромской области», — говорится в сообщении ведомства.

О жертвах и пострадавших в результате инцидента в настоящий момент данных нет.

Ранее стало известно, что водолазы извлекли из реки тела жертв крушения вертолета в Иркутской области.