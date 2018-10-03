В Костромской области упал вертолет
В Костромской области около деревни Вонышево упал вертолет. Об этом сообщает официальный сайт главка МЧС России по региону.
По данным пресс-службы, информация о падении спасателям поступила от местных жителей, которые стали свидетелями инцидента.
Как отмечается, сообщение о крушении вертолета в МЧС поступило в 18.40 по местному времени (совпадает с мск).
Реклама
«На место происшествия выехали подразделения Солигаличского пожарно-спасательного гарнизона Костромской области», — говорится в сообщении ведомства.
О жертвах и пострадавших в результате инцидента в настоящий момент данных нет.
Ранее стало известно, что водолазы извлекли из реки тела жертв крушения вертолета в Иркутской области.