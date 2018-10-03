Венесуэла выделит Индонезии $10 млн после землетрясения

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес объявил, что латиноамериканская страна выделит $10 млн на ликвидацию последствий землетрясения. Об этом он написал в своем аккаунте в твиттере.

По словам Родригеса, президент Венесуэлы Николас Мадуро одобрил выделение средств в Фонд Солидарности на помощь Индонезии.

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«Президент Мадуро утвердил выделение Фонду Солидарности $10 млн нашей сестре Индонезии для помощи жертвам разрушительного землетрясения и ценами, которое стало причиной тысяч смертей и ранений в этой стране», — написал Родригес.

По последним данным, число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1,2 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что из-за финансового кризиса на улицах Венесуэлы возродились черные обменные рынки.