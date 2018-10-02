Пять станций «серой» ветки метро в Москве будут закрываться раньше

Пять станций Серпуховско-Тимирязевской линии метро с 3 октября по 21 ноября будут закрываться на полчаса раньше, в 0.30, для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщает агентство городских новостей «Москва».

«С 3 октября по 21 ноября участок Серпуховско-Тимирязевской линии от станции «Чеховская» до станции «Петровско-Разумовская» изменит режим работы. Станции «Цветной бульвар», «Менделеевская», «Савеловская», «Дмитровская» и «Тимирязевская» будут закрываться на полчаса раньше - с 0.30. Первое закрытие состоится уже в ночь со 2 на 3 октября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 0.30 ежедневно поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии будут курсировать только на участках между станциями «Бульвар Дмитрия Донского» и «Чеховская», а также между станциями «Алтуфьево» и «Петровско-Разумовская»