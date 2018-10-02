Нарышкин назвал ситуацию со Скрипалями грубо сшитой провокацией

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал ситуацию с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии грубо сшитой провокацией. Об этом он сказал в ходе презентации двухтомника «История Крыма» в Москве, передает РИА «Новости».

«Я так бы ответил на ваш вопрос: даже если перед какой-то спецслужбой стояла такая задача, то так, как это было сделано, это было сделано непрофессионально. Я могу еще раз подтвердить, что это была очень грубо сколоченная и сшитая провокация», — отметил глава СВР.

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Ранее сообщалось, что Сергей Скрипаль поначалу не поверил в то, что его могли отравить российские власти.

4 марта в британском Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Власти Британии обвинили в отравлении российскую сторону, официальная Москва отвергает обвинения.