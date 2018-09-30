В Индонезии рассказали о пропавших без вести иностранцах после землетрясения

Представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что в результате землетрясения на индонезийском острове Сулавеси пропавшими без весит числятся несколько иностранцев, передает Reuters.

По словам представителя управления, среди пропавших без вести трое французов, один южнокореец и один малайзиец.

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Данное заявление он сделал в ходе пресс-конференции в воскресенье, 30 сентября.

Ранее стало известно, что число жертв землетрясения и цунами на острове Сулавеси превысило 830 человек. Как отмечалось, площадь пострадавших от стихийного бедствия районов оказалась больше, чем предполагалось изначально.