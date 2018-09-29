Из Москвы-реки выловили прыгнувшего с Крымского моста пьяного мужчину

Спасатели в центре столицы вытащили из Москвы-реки прыгнувшего с моста мужчину, передает агентство городских новостей «Москва».

Как сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

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«29 сентября, в 18:00, спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах подняли с поверхности воды 30-летнего мужчину, который прыгнул с Крымского моста», — сказали в ведомстве.

Пострадавшего доставили на станцию, где спасатели оказали первую помощь, а также вызывали полицию и бригаду «скорой помощи».