В ФРГ запретили акцию на открытии мечети во время визита Эрдогана

В немецком Кельне отменили проведение акции на открытии крупнейшей европейской мечети, в котором, как ожидается, примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Местные власти не выдали разрешения на проведение крупной массовой акции около здания мечети. Обер-бургомистр Кельна Генриетта Рекер заявила, что разрешение на проведение мероприятия не было выдано из соображений безопасности.

Организаторы намеревались собрать 25 тысяч человек на открытии мечети. Однако Турецко-исламский союз религиозных учреждений в Германии, организующий акцию, не смог предоставить концепцию безопасности, удовлетворяющую власти.